foto LaPresse

07:50

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo dello 0,47%, sostenuta dalla frenata dello yen, che ha aggiornato nuovi minimi contro dollaro ed euro, e dai segnali positivi emersi dalle trimestrali della Corporate Japan. L'indice Nikkei si attesta a quota 11.191,34, in progresso di 52,68 punti, sulla scia dell'ottimismo di alcuni dati Usa (come l'indice Pmi di Chicago) e in attesa di quelli sull'occupazione che saranno diffusi in giornata.