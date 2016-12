foto Ap/Lapresse

01:21

- Avvio di seduta in rialzo dello 0,49% per la Borsa di Tokyo, sospinta dal rinnovato ottimismo degli investitori per l'attività del Giappone e per l'indebolimento dello yen. Così, con i primi scambi, l'indice Nikkei 225 dei principali titoli è salito di 55,06 punti, a 11.193,72 punti.