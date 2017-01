foto Ap/Lapresse

18:01

- Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib chiude in crescita dello 0,86% a 17.439 punti mentre l'All Share registra un +0,77% a 18.378 punti. Rifiata Saipem dopo il tonfo per l'annuncio di una revisione degli obiettivi per il 2012 e il 2013. La società di ingegneria petrolifera è salita del 4,45% a 20,9 euro mentre la controllante Eni ha recuperato lo 0,49% a 18,49 euro. Bene anche il titolo Mps (+1,81%).