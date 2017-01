Gli italiani vogliono pensioni minime più ricche Eurispes: famiglie indebitate, ma con il tablet

foto Ansa Correlati Eurispes: italiani sempre più sfiduciati

A cosa darebbero priorità gli italiani se potessero salire a Palazzo Chigi? Alle pensioni minime, che dovrebbero essere ritoccate al rialzo. E' quanto rileva l'Eurispes nel suo "Rapporto Italia", dal quale emerge un Paese di famiglie indebitate, che tagliano sulle spese mediche ma che non rinunciano a "sfizi" come il tablet. E ancora, 3 famiglie su 5 usano i risparmi per arrivare a fine mese e solo un italiano su tre procederebbe sulla linea Monti.

Se tu fossi il premier? - Il sondaggio pubblicato propone infatti questo quesito ai nostri connazionali: "Immaginando di potersi sostituire al premier e ai ministri dopo l'insediamento del nuovo governo, quali misure adotterebbero gli italiani per alleviare il momento di forte complessità che il Paese sta vivendo?".



Pensioni minime più ricche - Ed ecco le priorità individuate. "Sicuramente aumenterebbero le pensioni minime (89,1%), attuerebbero nuove politiche di sostegno alle imprese (87,7%), aumenterebbero gli investimenti in ricerca e sviluppo (87,4%), cambierebbero la legge elettorale e introdurrebbero meccanismi di redistribuzione della ricchezza (85,3%), favorirebbero il rientro dei capitali dall'estero (84,4%), introdurrebbero maggiori tutele per i lavoratori (83,5%), modificherebbero i meccanismi di accesso al credito (81,5%), aumenterebbero la pressione fiscale sul sistema bancario (62,4%), introdurrebbero la patrimoniale (61,3%) e solo circa un terzo del campione perseguirebbe sulla linea imposta da Monti (32,4%)".



Vita low cost - Si dà la caccia ai saldi e alle vendite online, si esce meno, si rinuncia a cinema e ristoranti, si usano di più i trasporti pubblici per risparmiare sulla benzina e si dà un taglio anche alle spese mediche. Queste sono le nuove linee guida nella vita di molti italiani nella sezione "i consumi al tempo della crisi" descritti nel sondaggio. Si rileva dunque "una riduzione generalizzata di quasi tutti i tipi di spesa, indice di una condizione di sofferenza delle famiglie".



Meno spese per regali e cinema, ma anche per il medico - Il Rapporto spiega che "il 73,4% degli italiani nell'ultimo anno ha constatato una diminuzione del proprio potere d'acquisto", che "l'89,9% del campione ha ridotto le spese per i regali, l'88,5% ha acquistato più prodotti in saldo, l'86,7% ha ridotto le spese per i pasti fuori casa, l'85,5% ha cercato punti vendita più economici per l'acquisto di vestiti, l'84,8% ha ridotto le spese per viaggi e vacanze, allo stesso modo l'84,8% ha cambiato marca di un prodotto alimentare se più conveniente, l'83,5% ha ridotto le spese per il tempo libero, l'83,1% le spese per estetista, parrucchiere, articoli di profumeria, l'81,9% quelle per gli articoli tecnologici".



Il 72,6% "ha cercato punti vendita più economici per l'acquisto di prodotti alimentari", percentuale che nel 2012 si era fermata a "un ben più contenuto 52,1%".



In tanti acquistano prodotti online per ottenere sconti e aderire ad offerte speciali (58,4%) e oltre la metà del campione ha ridotto le spese per la benzina usando di più i mezzi pubblici (52,2%) e ridotto le spese mediche (40,6%). Il 38,4%, si è rivolto al mercato dell'usato (solo il 21,5% un anno fa)".



Come cambia la vita quotidiana? "Nella quasi totalità dei casi le abitudini degli italiani si sono modificate limitando le uscite fuori casa (91,8%, in forte aumento rispetto al 73,1% registrato un anno fa)".



Tra i dati rilevati da Eurispes, anche il "vertiginoso aumento il fenomeno dei compro oro", ai quali si è rivolto nell'ultimo anno "il 28,1% degli italiani" con "una vera e propria impennata" rispetto all'8,5% dell'anno prima. "Sono soprattutto le donne (31,6%) rispetto agli uomini (24,5%) a scegliere di vendere i propri preziosi". E lo fanno di più al Sud.



In aumento "anche i lavori informali per arrotondare": il 26,8% del campione ha svolto servizi presso conoscenti, dall'assistenza ad anziani, a artoria, babysitter, vendita di oggetti autoprodotti, pulizie, giardinaggio. Mentre, quanto al rischio usura, il 14,4% ammette di "aver chiesto denaro in prestito a privati (non parenti o amici) non potendo accedere a prestiti bancari".



Un italiano su quattro ha il tablet - La mania dei tablet ha ormai contagiato quasi un quarto degli italiani secondo il Rapporto, dove si rileva anche il primato del telefonino che batte la tv. Secondo il sondaggio "La passione degli italiani per la tecnologia" solo il 5,1% degli italiani non usa mai il telefonino, mentre la tv non viene guardata dal 7,3% del campione. Il campione degli utilizzatori del telefonino si divide tra chi possiede un modello base (47,1%) e chi uno smartphone (41,5%). Quasi un decimo dei soggetti dispone invece di più di un tipo di telefonino (9,3%). Oltre alla funzioni di base è la fotocamera quella più usata (59%) mentre il 40% degli utenti naviga su Internet. "Un italiano su 4 non ascolta mai la radio - dice il Rapporto - e meno della metà usa il dvd. La maggioranza degli intervistati non utilizza il lettore Mp3 (64,5%), la console per videogiochi (70,6%), l'iPad/tablet (73,2%) e, nonostante la recente diffusione, l'E-Book (80,3%)".



Tre su cinque intaccano i risparmi - "Una visione assai fosca e pessimista della condizione economica del Paese accompagna l'inizio del 2013, anche se con qualche lieve cenno di schiarita all'orizzonte", dice poi il Rapporto Italia, dove si legge che "il 60,6% degli italiani, tre su cinque, sono costretti a intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese; il 62,8% ha grandi difficoltà ad affrontare la quarta (quando non la terza) settimana". Tra gli intervistati, "il 79,2% non riesce a risparmiare, questo vuol dire che solo 1 su 5 riesce a mettere qualcosa da parte". Ed è "tra i 45 e i 64 anni" che "si rilevano maggiori difficoltà economiche".



"L'80% dei cittadini è convinto infatti che la situazione economica generale sia peggiorata negli ultimi dodici mesi. Ma la quota di chi pensa che la situazione sia migliorata passa al 10,9% dall'1,4% del 2012. La maggior parte degli italiani (52,8%) è convinta che la situazione economica del Paese subirà un peggioramento nei prossimi 12 mesi, in molti sono sicuri che rimarrà stabile (27,9%) e solo un italiano su 10 indica un sicuro miglioramento".



Gli imprenditori "rappresentano la categoria più pessimista e sfiduciata nel futuro economico del nostro Paese che con il 65,5% di indicazioni di un peggioramento staccano di oltre 10 punti percentuali tutte le altre categorie". Nel 2012 "sette italiani su 10 hanno visto peggiorare la situazione economica personale, mentre sono davvero pochi coloro che hanno visto la propria situazione migliorare: si tratta appena del 4,8% degli intervistati (lievemente 3,9%, e molto 0,9%)".



Un terzo del campione ha chiesto un prestito bancario negli ultimi tre anni (35,7%), un dato in aumento rispetto alla rilevazione dello scorso anno di 9,5 punti percentuali. E "ben il 62,3% dei prestiti è stato chiesto per pagare debiti accumulati, il 44,4% invece per saldare altri prestiti precedentemente contratti con altre banche o finanziare ma che evidentemente i contraenti non sono riusciti a saldare".