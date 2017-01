foto LaPresse

10:55

- Dopo le polemiche per l'esclusione di alcuni aeroporti dalla lista degli scali di interesse nazionale, il ministro dello Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera si dice aperto alla possibilità di rivedere alcuni casi. "Sicuramente esiste la possibilità di recuperare alcuni aeroporti non di interesse nazionale - spiega -, o attraverso una specializzazione o l'inserimento in una rete".