foto Ansa

19:33

- C'è anche il nome della banca Mps tra gli indagati della Procura di Siena. Sul registro di chi è finito sotto accusa non ci sono dunque soltanto i nomi degli ex vertici ma anche quello del Monte dei Paschi, coinvolto per responsabilità amministrativa, come viene stabilito dal decreto legislativo 231 del 2001. Rocca Salimbeni risulta indagata solo in relazione alla gestione del precedente management, non agli attuali dirigenti.