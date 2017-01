foto LaPresse 18:57 - “Molte delle opere infrastrutturali strategiche per l’area milanese e la Lombardia avanzano a rilento o sono in stallo. La nostra linea è quella di insistere, chiamando tutti gli interlocutori coinvolti, pubblici e privati, a una forte assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ancora ne rallentano la realizzazione. Il ritardo deve essere analizzato e ne vanno individuate le ragioni, ma non deve frustrare, poiché le nuove opere sono state pensate per il futuro di Milano e della Lombardia, prima ancora che per l’Expo. Proprio per questo sono ancora più necessarie”. Questo il commento del Vicepresidente di Assolombarda Giuliano Asperti in occasione della presentazione dei risultati del Rapporto OTI Nordovest 2012 . Delle 24 opere lombarde monitorate din undici anni, 5 sono state concluse (per un importo di 8 miliardi di Euro), 10 sono in corso di realizzazione (costo 16 miliardi, con una disponibilità attuale di 6 miliardi), mentre il costo di quelle da avviare è di circa 4 miliardi, con una copertura di poco superiore a un miliardo.

- “Molte delle opere infrastrutturali strategiche per l’area milanese e la Lombardia avanzano a rilento o sono in stallo. La nostra linea è quella di insistere, chiamando tutti gli interlocutori coinvolti, pubblici e privati, a una forte assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ancora ne rallentano la realizzazione. Il ritardo deve essere analizzato e ne vanno individuate le ragioni, ma non deve frustrare, poiché le nuove opere sono state pensate per il futuro di Milano e della Lombardia, prima ancora che per l’Expo. Proprio per questo sono ancora più necessarie”. Questo il commento del Vicepresidente di Assolombarda Giuliano Asperti in occasione della presentazione dei risultati del Rapporto OTI Nordovest 2012 . Delle 24 opere lombarde monitorate din undici anni, 5 sono state concluse (per un importo di 8 miliardi di Euro), 10 sono in corso di realizzazione (costo 16 miliardi, con una disponibilità attuale di 6 miliardi), mentre il costo di quelle da avviare è di circa 4 miliardi, con una copertura di poco superiore a un miliardo.

Pedemontana

C’è la certezza che entro l’Expo verrà concluso il primo lotto, cioè la tratta A8-A9, e c’è qualche probabilità anche per la realizzazione entro tale termine della connessione alla MilanoMeda. I lavori tra la Milano-Meda e Dalmine partiranno solo dopo l’entrata in esercizio del primo 2 lotto e solo dopo averne risolto i problemi economici e finanziari. Inutile quindi ipotizzare date sulla fine dell’intera opera, ricordando comunque che per realizzare una tratta autostradale occorrono non meno di tre anni.

Brebemi

Sta trovando un assetto finanziario definitivo grazie agli sforzi compiuti dai soci, dalle banche, da CDP e da BEI e vedrà terminare i lavori in tempo per Expo. L’opera potrebbe essere in esercizio entro la seconda metà del 2014 se verrà realizzato, come è possibile, l’arco TEEM tra Cassanese e Rivoltana.

TEEM

Deve ancora rimodulare il suo project financing, senza il quale l’insieme dei lavori fatica a decollare. E’ molto improbabile che TEEM sia in esercizio in tempo per l’Expo, ad eccezione della tratta tra Cassanese e Rivoltana.

Le opere in vista di Expo

"Expo è un evento importantissimo per il Paese e la Lombardia. Se però guardiamo alle opere previste per l’accessibilità di Expo 2015 – ha detto Asperti - la preoccupazione è molta considerando che mancano 27 mesi all’avvio dell’evento. Questa non vuole essere una critica per i ritardi accumulati, ma si vuole lanciare un messaggio positivo per non arrendersi”. Gli investimenti previsti sono ingenti. Oltre un miliardo di euro per la realizzazione delle 6 opere infrastrutturali considerate “essenziali”: la nuova viabilità di Cristina di Belgioioso, il collegamento tra la SS 11 e l’autostrada A8, il collegamento tra la SS 11 e la SS 233 (ovvero il primo lotto della strada Zara-Expo), l’adeguamento dell’autostrada dei Laghi tra gli svincoli Fiera ed Expo, la nuova linea metropolitana 4, le aree a parcheggio. Dieci miliardi di euro invece sono previsti per la realizzazione di 11 opere “connesse”, ovvero opere inserite in piani e programmi infrastrutturali a prescindere dall’Expo, ma che risultano fondamentali per garantire la piena accessibilità del sito espositivo alle reti regionali e nazionali. Togliendo le tre autostrade milanesi, si tratta di 8 opere per quasi 3 miliardi: il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate, il collegamento ferroviario tra i terminal 1 e 2 di Malpensa, la nuova linea metropolitana 5, il prolungamento della linea metropolitana 1 a Monza Bettola, il potenziamento della strada Rho-Monza, il collegamento viario tra la SS 11 e la A4, il collegamento tra la SS 11 e la SS 33, la tratta nord della variante alla SS 233 Varesina.