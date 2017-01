Saipem crolla in Borsa: il titolo perde il 34%

I rischi per il Tesoro - Con il caso Saipem rischia di abbattersi una pesante tegola anche sulle casse pubbliche. Se la capitalizzazione è scesa da 13,5 a 8,8 miliardi di euro, a pagare il conto sarà anche il Tesoro, dal momento che la sua quota nel Cane a sei zampe vale oggi 1,9 miliardi in meno.



Il giallo del fondo britannico - All'origine del crollo c'è il profit warning lanciato sugli obiettivi 2013, ma nell'intricata vicenda si inserisce anche il giallo del fondo di investimento britannico Fidelity, su cui erano circolate indiscrezioni secondo in cui il fondo stesso aveva venduto azioni del gruppo energetico alla vigilia della caduta. Ma al riguardo è intervenuto Tom Stevenson, investment director e capo della comunicazione corporate nel Regno Unito di Fidelity, dicendo: "Normalmente non discutiamo la nostra attività di trading, ma poiché sul mercato c'è stata disinformazione, ci preme chiarire che non abbiamo collocato il 2,3% di Saipem".



La Consob aveva infatti avviato accertamenti a proposito del collocamento di titoli Saipem da parte di Bank of America Merrill Lynch proprio per conto del fondo Fidelity. E il sospetto era che fosse stato commesso un abuso di mercato utilizzando informazioni riservate: Bofa ha infatti venduto le azioni in fretta e furia attraverso un accelerated book building, alla vigilia del crollo del titolo.



Profit warning: Ebit e utile dimezzati - Un pesante profit warning è stato lanciato dalla società sugli obiettivi 2013: Saipem si aspetta per quest'anno ricavi per circa 13,5 miliardi, un risultato operativo (l'Ebit) di 750 milioni e un utile di 450 milioni. Ebit e utile saranno dunque dimezzati rispetto al 2012 a fronte di un consensus tra gil analisti che stimava 1,6 miliardi di ebit e un miliardo di utile. Oltre a dimezzare le stime sul 2013 sono anche state tagliate quelle sul 2012, con l'utile rivisto a 900 milini (la stima precedente era pari a un miliardo) e l'Ebit corretto a 1,5 miliardi contro 1,6.



Il taglio delle stime da parte di Saipem, su cui undici broker hanno tagliato pesantemente il target price, arriva subito dopo la "approfondita revisione operativa delle attività" del neo amministratore delegato Umberto Vergine, subentrato all'ex a.d. Pietro Franco Tali.



Lo scandalo appalti in Algeria - Il nuovo dirigente era subentrato a Tali in seguito allo scandalo sugli appalti in Algeria che ha travolto la società e il suo vertice. Tali ha ricevuto un'informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica di Milano in seguito all'indagine avviata nel febbraio 2011 in merito a presunti reati di corruzione in Algeria compiuti nel 2009, come si legge in una nota diffusa dalla stessa Saipem, che ha affermato di continuare a collaborare con l'ufficio della Procura di Milano rispondendo a ogni sua richiesta.



Tali, che si era dimesso a dicembre, non era stato raggiunto finora da avvisi di garanzia, sottolinea ancora Saipem. Nel 2009 l'azienda si era aggiudicata un contratto da 580 milioni di dollari con l'algerina Sonatrach per la costruzione del terzo lotto del gasdotto Gk3, su cui ha avviato indagini anche la magistratura algerina, costata la testa al vertice della compagnia petrolifera statale nordafricana. Dalle indagini su Sonatrach, secondo la stampa algerina, erano emersi "commissioni" e "servizi" in cambio degli appalti, come l'acquisto di appartamenti e ville a Parigi e Algeri.