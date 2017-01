foto Ansa

13:17

- Sergio Marchionne è contento dei risultati che il gruppo Fiat-Chrysler sta raggiungendo. "Siamo soddisfatti dei solidi risultati finanziari del 2012 - ha detto l'amministratore delegato - ma l'azienda che stiamo creando non è ancora completa. Gli obiettivi che abbiamo fissato per l'anno riflettono il desiderio di tutti di avere successo. Ci fermiamo per un momento a goderci i risultati ma non ci fermeremo".