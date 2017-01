foto Ap/Lapresse 10:53 - Secondo i primi dati nel 2012 dal recupero dell'evasione "abbiamo superato i 12 miliardi, contro i 12,7 del 2011". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera al Sole 24 Ore. Si sente comunque "l'effetto della crisi" con rateizzazioni concesse per 22 miliardi. Il "volano della mediazione si è messo in moto negli ultimi 4-5 mesi: nel 2012 abbiamo 50mila domande di mediazione e ne abbiamo esaminate quasi la metà", ha aggiunto. - Secondo i primi dati nel 2012 dal recupero"abbiamo superato i 12 miliardi, contro i 12,7 del 2011". Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate,al Sole 24 Ore. Si sente comunque "l'effetto della" con rateizzazioni concesse per 22 miliardi. Il "volano della mediazione si è messo in moto negli ultimi 4-5 mesi: nel 2012 abbiamo 50mila domande di mediazione e ne abbiamo esaminate quasi la metà", ha aggiunto.

Circa il tema, caldissimo, del redditometro, Befera ha affermato: ''In Italia gli evasori sono forti e pronti ad opporsi'': In ogni caso il nuovo strumento ''partirà nei prossimi mesi: faremo 35.000 controlli sulle spese sostenute dalle persone fisiche''.



Sempre parlando del redditometro Befera ha aggiunto che la circolare sarà ''pronta in un paio di mesi. Le circolari sono istruzioni agli uffici e indipendenti dalla politica. E' in fase di elaborazione ed è indipendente dal fatto che ci sia un governo o meno. I nostri passi sono sempre legati più a esigenze tecniche che di natura politica che non ci riguardano''.