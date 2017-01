foto LaPresse Correlati Fiat, aperto lo stabilimento di Grugliasco 15:21 - La Fiat ribadisce la volontà di rimanere nel nostro Paese. Lo ha detto il presidente del Lingotto, John Elkann, all'inaugurazione del nuovo stabilimento Maserati a Grugliasco, nel Torinese. "L'impegno per l'Italia e per Torino - ha ricordato Elkann - non è mai venuto meno: per volere della mia famiglia e di Sergio Marchionne, nonostante le difficoltà di mercato, abbiamo fatto scelte difficili per poter continuare a produrre in Italia". - Laribadisce la volontà di rimanere nel nostro Paese. Lo ha detto il presidente del Lingotto, John, all'inaugurazione del nuovo stabilimento, nel Torinese. "L'impegno per l'Italia e per Torino - ha ricordato Elkann - non è mai venuto meno: per volere della mia famiglia e di Sergio, nonostante le difficoltà di mercato, abbiamo fatto scelte difficili per poter continuare a produrre in Italia".

All'inaugurazione dello stabilimento, dove per ora lavorano 500 addetti, erano presenti anche il sindaco di Torino, Piero Fassino e il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. Elkann e Montezemolo, al loro arrivo, hanno stretto le mani agli operai.



Sergio Marchionne: nuova era per la Maserati - "Oggi è un giorno storico. Il 2013 segna l'inizio di una nuova era per Maserati". Lo ha detto l'a.d. della Fiat, Sergio Marchionne, aggiungendo che le vetture che usciranno da Grugliasco "sono cruciali per riposizionare il marchio e avviare una fase di espansione senza precedenti". "L'entrata in produzione della Ghibli e la successiva salita produttiva ci permetterà di assicurare un pieno impiego dei tutti i lavoratori dello stabilimento entro la fine dell'anno". Per Marchionne, però, la crisi nel settore è ancora viva e lontana è l'uscita dal tunnel: "Il mercato europeo dell'auto forse non ha toccato il fondo".



"Basta usare la Fiat per usi politici" - L'a.d. ha colto poi l'occasione per mandare una stilettata al mondo politico: "Le recenti polemiche sulla cassa integrazione a Melfi sono l'ennesima prova che la Fiat viene usata per fini politici. Usiamo la Fiat per ridare all'industria un futuro diverso e migliore". Poi, l'annuncio: "Confermo che non chiuderemo stabilimenti in Italia". "Non ci sono piani per rientrare in Confindustria. Non ci penso nemmeno. Ho incontrato Squinzi con cui ho contatti personali", ha precisato Marchionne illustrando la situazione del mercato nell'Ue: "Raggiungeremo il break even (il pareggio) nelle attività in Europa nel 2015-2016. Stiamo lavorando alla velocità della luce per arrivarci".