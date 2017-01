foto Ansa Correlati La banda del 5%

09:50

- "I poteri di vigilanza ci sono stati e ci sono stati interventi forti: abbiamo visto il cambiamento dei vertici di Mps. Evidentemente non sono bastati. Se si mettono in opera azioni di occultamento di documenti si mette in difficoltà l'operazione di vigilanza". Lo afferma Mario Monti a Radio 24, che aggiunge: "L'aumento della quota dello Stato in Mps è extrema ratio ma non è la soluzione del problema".