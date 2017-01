foto Dal Web

09:16

- Piazza Affari apre in rialzo con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,41% a 17.962 punti. Parte con sprint Luxottica, in rialzo dell'1,90% dopo i dati preliminari sull'esercizio 2012 diffusi ieri, prosegue la rimonta di Mps (+1,25%). Sul versante spread, il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni è sostanzialmente stabile in apertura di giornata a 247,2 punti (248 la chiusura di ieri), con un rendimento al 4,13%.