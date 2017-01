foto Ansa

19:05

- "Quella di Mps rischia di diventare una nazionalizzazione occulta". Lo ha detto Renato Brunetta a Vittorio Grilli al termine dell'audizione in Parlamento sul caso Monte Paschi di Siena. "No, spero che paghino presto", ha replicato il ministro dell'Economia. "L'analisi di Bankitalia su Mps - ha poi aggiunto - è positiva le condizioni della banca non richiedono il commissariamento. C'è esigenza di monitoraggio."