Il Comitato di Stabilità: "Mps è solida"

Il Monte dei Paschi di Siena ha "una situazione patrimoniale complessiva solida e le tensioni che lo hanno riguardata non producono effetti sul sistema bancario". Lo afferma il Comitato per la Stabilità Finanziaria, presieduto dal ministro Grilli, in audizione alla Camera. La vigilanza della Banca d'Italia e dal Tesoro su Mps e sulla sua Fondazione è stata "continua, attenta e appropriata" e si è intensificata negli anni, aggiunge Grilli.

Nell'audizione parlamentare sull'istituto senese, richiesta a seguito dello scandalo dei derivati scoppiato la scorsa settimana, il ministro del Tesoro sottolinea anche che la bontà della vigilanza bancaria italiana è dimostrata dal fatto che, "malgrado la gravissima crisi della fine del 2008 e a differenza di grandi Paesi a noi comparabili, le nostre banche hanno mostrato una tenuta, capacità e solidità uniche, non rendendo necessari interventi di salvataggio pubblico".



E' dunque "indispensabile" per Grilli "non insinuare dubbi sulla solidità del nostro sistema. Neanche la vicenda Mps modifica questo quadro di solidità". Questo poiché, sebbene diminuite, ci sono ancora "preoccupazioni sul nostro Paese in campo internazionale". Il ministro invita poi a "tenere distinte eventuali responsabilità degli amministratori dalla vita dell'istituzione bancaria e dal risparmio dei cittadini".



La sottoscrizione di nuovi titoli "assoggetterà Mps a importanti e penetranti vincoli in termini di governance e operatività". Tra questi "limiti alle strategie commerciali e acquisizione partecipazioni. Divieto dividendi, vincoli a remunerazioni". Il ministro parla poi dell'intervento dello Stato che "non si configura come un salvataggio di una banca insolvente, ma come un rafforzamento del capitale". L'Italia fornirà titoli a Mps che sono "un prestito per consentire all'istituto di credito di portare il coefficiente patrimoniale al 9%".



Su Mps Bankitalia ha svolto "una intensa attività di vigilanza che ha consentito di individuare e interrompere comportamenti anomali", sostiene Grilli. Il ministro dell'Economia, ricordando che il rapporto ispettivo del marzo 2012 evidenziava carenze nell'organizzazione dei controlli interni, afferma che, in seguito alle ispezioni del 2011, "Bankitalia ha avviato una procedura sanzionatoria nei confronti del management del Mps e tale procedura ad oggi è in fase conclusiva".



"NO ALLA NAZIONALIZZAZIONE" - "Quella di Mps rischia di diventare una nazionalizzazione occulta". Lo ha detto Renato Brunetta a Vittorio Grilli al termine dell'audizione in Parlamento sul caso Monte Paschi di Siena. "No, spero che paghino presto", ha replicato il ministro dell'Economia. "L'analisi di Bankitalia su Mps - ha poi aggiunto - è positiva le condizioni della banca non richiedono il commissariamento. C'è esigenza di monitoraggio."