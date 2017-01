foto Ap/Lapresse 14:43 - Un anno fa "c'era seria preoccupazione per l'Italia e la Spagna" e "profonda incertezza sulla Grecia", mentre "le Cassandre predicevano la fine dell'eurozona". Oggi invece, secondo il commissario Ue Olli Rehn, la situazione è cambiata. "Nonostante alcuni progressi", però, "ci sono ancora sfide". E per vincerle bisogna "mantenere il ritmo delle riforme economiche" e "proseguire il consolidamento fiscale" al quale "non c'è alternativa". - Un anno fa "c'era seria preoccupazione per l'Italia e la Spagna" e "profonda incertezza sulla Grecia", mentre "le Cassandre predicevano la fine dell'eurozona". Oggi invece, secondo il commissario Ue Olli Rehn, la situazione è cambiata. "Nonostante alcuni progressi", però, "ci sono ancora sfide". E per vincerle bisogna "mantenere il ritmo delle riforme economiche" e "proseguire il consolidamento fiscale" al quale "non c'è alternativa".

L'ATTACCO A BERLUSCONI - "Nell'autunno 2011 il governo di Berlusconi ha deciso di non rispettare più gli impegni" su riforme e risanamento dei conti presi con l'Ue e il "risultato è stato il prosciugarsi" dei finanziamenti al Paese, con lo schizzare dello spread. Portando poi alla "crisi" politica e al governo Monti, ha detto Rehn.



TAJANI SI DISSOCIA DA REHN - Dopo le critiche di Rehn al governo Berlusconi, è subito intervenuto Antonio Tajani, vicepresidente dell'esecutivo europeo responsabile per la politica industriale. "Mi dissocio e mi rammarico per la dichiarazione sull'Italia del mio collega Olli Rehn che rischia di far apparire non indipendente la Commissione Ue", ha precisato.



DEBITO UE AL 90-100% DEL PIL - Per Rehn mantenere il passo delle riforme economiche" e continuare nel consolidamento fiscale sono necessari poiché un debito Ue al 90-100% del Pil (cresciuto a ritmo vertiginoso dal 77% di 4 anni fa) è un "serio ostacolo" alla crescita. Per realizzare le riforme, Rehn ha ricordato l'idea proposta dal rapporto sul futuro dell'Unione economica e monetaria di un "meccanismo di solidarietà" per aiutare e incentivare i Paesi a sostenerne i costi insieme agli "impegni vincolanti".



ALTI TASSI DI DISOCCUPAZIONE ED ECONOMIA LENTA - "L'anno scorso è stato un anno decisivo in cui abbiamo dimostrato la resistenza" dell'eurozona prendendo "le decisioni necessarie per assicurarne la stabilità e la sostenibilità", ha ricordato Rehn, sottolineando che ora i fantasmi di una 'Grexit' o della fine dell'euro "sono virtualmente o completamente spariti". Ma nonostante i progressi "restano ancora sfide" importanti, come per esempio "alti tassi di disoccupazione" e "un'economia lenta", per cui ancora oggi "non c'è spazio per la compiacenza". Poi, il 2013 sarà un test essenziale per la credibilità dell'Ue e dell'eurozona.



IN 10 ANNI PERSI 2,5 MLN POSTI LAVORO MANIFATTURIERO - Il commissario europeo indica tra le priorità delle riforme per il 2013 il ripristino della competitività dell'industria europea sia manifatturiera che dei servizi. Rehn ha ricordato che tra il 2000 e il 2011 sono stati persi 2,5 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero tra Francia, Germania, Italia e Spagna. In Francia e Spagna sono stati bruciati 750 mila posti, in Italia 370 mila e in Germania 570 mila.FAVORIRE CONTRATTI LAVORO INDETERMINATI - Secondo il commissario Ue servono riforme equilibrate e ambiziose del mercato del lavoro che "rimuovano gli ostacoli all'occupazione" favorendo anche i "contratti a durata indeterminata" e la "contrattazione collettiva" per il reinserimento dei lavoratori.