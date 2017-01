foto LaPresse

09:23

- Apertura in lieve calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,04% a 17.888 punti. Bene Azimut (+2,02%), ancora acquisti su Mps (+1,95%) mentre scivola Saipem (-2,69%). Sulle altre piazze europee risultano poco mosse le Borse di Madrid e di Londra che, a inizio seduta, segnano rispettivamente un +0,09% e un +0,08%, positiva Francoforte (+0,12%).