18:05

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,96% a 17.897 punti e il Ftse All Share lo 0,88% a 18.875 punti. Sugli scudi Mediolanum (+4,52%) e A2A (+5,94%) sostenute dai report positivi delle banche d'affari. Bene le banche con Unicredit in rialzo dell'1,84% e Intesa Sanpaolo del 2,62% mentre Mps è salita dello 0,65%. In luce Fiat (+2,25%).