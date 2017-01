foto Ansa 10:38 - Fiducia dei consumatori ancora in calo a gennaio. Secondo le rilevazioni dell'Istat l'indice del clima di fiducia è sceso dall'85,7% all'84,6%. Si tratta del livello più basso dall'inizio delle serie storiche, cominciate nel gennaio del 1996. - Fiducia dei consumatori ancora in calo a gennaio. Secondo le rilevazioni dell'Istat l'indice del clima di fiducia è sceso dall'85,7% all'84,6%. Si tratta del livello più basso dall'inizio delle serie storiche, cominciate nel gennaio del 1996.

Il 2013 parte quindi sotto il segno del pessimismo: era almeno da 17 anni che in Italia i consumatori non esprimevano opinioni così "nere". L'Istat infatti rivela che a toccare i livelli più bassi dall'inizio del 1996 sono sia l'indice sul clima di fiducia corrente (a 90,9) sia quello sul clima personale (a 89,3), ovvero giudizi ed attese sulla situazione economica delle famiglie, opinioni sul bilancio familiare, opportunità attuali e future di risparmio.



Inoltre a diminuire sono tutte le macro componenti della fiducia: cala quella personale (da 90,7 a 89,3), e, in misura più lieve, quella relativa al clima economico generale (da 72,9 a 72,7). Scendono anche l'indicatore del clima corrente (da 91,4 a 90,9) e quello riferito alla situazione futura (da 78,0 a 77,1).



Guardando agli orientamenti sulle condizioni dell'Italia, peggiorano leggermente sia i giudizi sia le aspettative sulla stato economico del Paese. In aggiunta si deteriorano le attese sulla disoccupazione. L'Istat rileva un deterioramento del saldo delle opinioni sull'evoluzione recente dei prezzi al consumo.



Anche le opinioni e le previsioni sulla condizione economica della famiglia peggiorano. In particolare i saldi dei giudizi sul bilancio familiare e sulle opportunità attuali di risparmio sono in peggioramento, mentre le possibilità future risultano stabili. A livello territoriale, il clima di fiducia aumenta lievemente nel Nord-ovest, mentre diminuisce nel Nord-est, al Centro e nel Mezzogiorno.