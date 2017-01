foto LaPresse

08:03

- La Borsa di Tokyo chiude in frenata con gli scambi in calo dello 0,94%. L'indice Nikkei, infatti, dopo il rialzo in apertura sopra gli 11.000 punti per la prima volta dal 30 aprile 2010, ha progressivamente ceduto terreno chiudendo la seduta con una perdita di 102,34 punti. Conseguenza della prudenza per la diffusione dei dati trimestrali.