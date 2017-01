foto LaPresse 07:22 - Frodi ai finanziamenti comunitari e nazionali e danni erariali per un totale di 6,5 miliardi. A tanto ammontano le irregolarità scoperte nel 2012 dalla guardia di finanza nel corso della lotta agli sprechi nella spesa pubblica condotta dai militari delle Fiamme gialle. Tra le altre cose sono stati scoperti oltre 3.500 falsi poveri, 1.047 falsi invalidi, oltre 1.200 dipendenti pubblici che avevano il doppio lavoro. - Frodi ai finanziamenti comunitari e nazionali e danni erariali per un totale di 6,5 miliardi. A tanto ammontano le irregolarità scoperte nel 2012 dalla guardia di finanza nel corso della lotta agli sprechi nella spesa pubblica condotta dai militari delle Fiamme gialle. Tra le altre cose sono stati scoperti oltre 3.500 falsi poveri, 1.047 falsi invalidi, oltre 1.200 dipendenti pubblici che avevano il doppio lavoro.

Nell'ambito dei 14.980 controlli effettuati, sono stati scoperti in tutta Italia 3.556 falsi poveri che hanno beneficiato, senza averne titolo, di prestazioni sociali agevolate come l'accesso ad asili nido e ad altri servizi per l'infanzia, la riduzione del costo delle mense scolastiche, buoni libro e borse di studio per studenti, servizi socio-sanitari a domicilio.



Le frodi previdenziali ed assistenziali sono costate invece alle casse dello Stato 103 milioni, portando alla denuncia di 9.632 persone. Questi soldi sono finiti nelle tasche di 1.047 falsi invalidi e 3.297 falsi braccianti agricoli o sono stati spesi per pagare la pensione a soggetti morti da tempo (395 casi), gli assegni sociali (569 casi) ed altre tipologie di sostegno (655 casi).



Quanto alle truffe al Servizio sanitario nazionale, è stato accertato un danno all'erario di 72 milioni e sono stati effettuati 2.550 controlli che hanno portato alla denuncia di 1.781 soggetti.



Per quanto riguarda i danni all'erario i controlli effettuati su iniziativa e per conto della Corte dei Conti sono stati complessivamente 1.431. Oltre ai 5,1 miliardi di danni accertati, sono stati verbalizzati 5.802 soggetti. Quanto alle frodi ai finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, sono state aperte 2.800 indagini che hanno consentito di scoprire 1,1 miliardi di fondi pubblici percepiti indebitamente.



I truffatori denunciati nel 2012 sono stati oltre 4.600: a questi sono stati sequestrati beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per un totale di 348 milioni,