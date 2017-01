Mps, Viola: "Banca solida, siamo tranquilli"

foto Ansa Correlati Scandalo Mps, Ingroia: "Pd è responsabile" 20:27 - Fabrizio Viola, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, alla vigilia della riapertura della settimana di contrattazioni rassicura: "Il fatto che Banca d'Italia abbia rilasciato l'autorizzazione per i 3,9 miliardi di Monti bond è senza dubbio un ulteriore elemento di tranquillità anche per i mercati". Poi l'a.d. afferma che la solidità di Mps "non è in discussione" e che "i clienti del Monte sono ben consapevoli di questo". , amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, alla vigilia della riapertura della settimana di contrattazioni rassicura: "Il fatto che Banca d'Italia abbia rilasciato l'autorizzazione per i 3,9 miliardi di Monti bond è senza dubbio un ulteriore elemento di tranquillità anche per i mercati". Poi l'a.d. afferma che la solidità di Mps "non è in discussione" e che "i clienti del Monte sono ben consapevoli di questo".

A febbraio convocato il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena che si occuperà della vicenda derivati. Dovrebbe essere convocato nella prima settimana, stando a quanto dichiarato da Viola specificando che "c'è l'ipotesi di una data ma dobbiamo essere certi di avere a disposizione tutte le carte".



"Mps solida, i clienti lo sanno" - La solidità di Mps "non è in discussione", dice ancora l'a.d. di Rocca Salimbeni convinto che "i clienti del Monte sono ben consapevoli di questo". "Certo la forte esposizione mediatica, alimentata dalle vicende politiche - ha proseguito Viola - insieme all'uscita di documenti che riguardavano la passata gestione, non hanno aiutato, ma i nostri uomini - aggiunge - hanno gli strumenti per rassicurare anche quei pochi clienti che dovessero essere preoccupati, ma non credo proprio ce ne saranno".



Alla ricerca di nuovi soci stabili - Viola ammette che non sono ancora stati contattati possibili nuovi soci, ma del resto "con quanto è successo negli ultimi giorni difficilmente potevano essercene in questo periodo". L'ipotesi di un nuovo azionista stabile era stata lanciata dal presidente Alessandro Profumo il quale ha detto che spera sia "un socio finanziario". La banca si presenta con le carte in regola - ha concluso Viola - e se anche il Paese Italia continuerà a dare segnali positivi mi auguro che i tempi non siano lunghi".



Monti: "Non abbiamo prestato un euro" - "Mps è una banca alla quale lo stato regalerà euro zero, e per ora ha prestato euro zero, quindi è un argomento al quale guardare con assoluta serenità". Così il premier Mario Monti ha risposto, durante una contestazione a Mirandola, a chi gli ha chiesto conto dell'impegno del governo per le zone terremotate, mettendolo in relazione a Mps.