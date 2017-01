foto Ansa 17:42 - La Procura di Siena starebbe indagando su come la banca Montepaschi si sarebbe mossa nel reperire risorse per acquisire Antonveneta e per finanziare la propria Fondazione; su operazioni condotte sul proprio titolo per alterarne il valore e sui derivati. I pm avrebbero raccolto elementi significativi su condotte fraudolente già dal 2007 per reperire parte dei circa 10 miliardi di euro versati alla banca Santander per l'acquisto di Antonveneta. - La Procura di Siena starebbe indagando su come la banca Montepaschi si sarebbe mossa nel reperire risorse per acquisire Antonveneta e per finanziare la propria Fondazione; su operazioni condotte sul proprio titolo per alterarne il valore e sui derivati. I pm avrebbero raccolto elementi significativi su condotte fraudolente già dal 2007 per reperire parte dei circa 10 miliardi di euro versati alla banca Santander per l'acquisto di Antonveneta.

Tra queste condotte dolose, protratte nel tempo - sempre secondo gli inquirenti che hanno acquisito anche documenti della Procura di Milano, trasferiti a Siena per competenza territoriale - ci sarebbero anche interventi per alterare il valore del titolo Antonveneta, che costituirebbero il reato di manipolazione del mercato, per il quale cui sono già indagati alcuni degli indagati.



Su segnalazione dell'Ispettorato di vigilanza della Banca d'Italia, l'inchiesta - che ha già portato a numerose perquisizioni in Italia e all'estero - si concentra anche su operazioni in derivati e in particolare ad alcune clausole contrattuali "aggiuntive" - stipulate con Deutsche Bank e Nomura - che avrebbero prima richiesto una forte liquidità e poi determinato la necessità di ricorrere a nuovi finanziamenti per far fronte alle perdite, ottenuti a condizioni fortemente penalizzanti per la banca.



Mps su Facebook: "Non c'è nessun problema"

Intanto, Montepaschi risponde al pubblico via Facebook dopo che nei giorni scorsi la rabbia era montata anche sul noto social network. "La Banca, dal consiglio di amministrazione a tutti i dipendenti, - si legge - non smetterà di lavorare, non mostra alcun problema ed è in piena e normale operatività mentre il finanziamento oneroso dello Stato (Monti bond, ndr), garantirà l'adeguamento patrimoniale ai parametri richiesti". Intanto, la prelatura dell'Opus Dei con una nota si dice "totalmente estranea" alle vicende legate al Monte dei Paschi di Siena, dicendosi "tirata in ballo indebitamente su diversi organi di stampa".