Dall'anno in cui l'euro ha fatto il suo ingresso nella nostra vita quotidiana, il 2002, ad oggi, l'indebitamento netto delle famiglie è cresciuto di quasi il 140%, secondo i calcoli della Cgia (l'Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre. Questo significa, in termini assoluti, che ogni famiglia italiana è oggi mediamente esposta con il sistema bancario per quasi 20mila euro. La moneta unica ha dunque fatto letteralmente impennare i debiti.

L'opportunità dei bassi interessi alla base del superdebito

"L’introduzione della moneta unica ha sicuramente contribuito a far impennare i debiti, non tanto per aver spinto all’insù il costo della vita, ma per aver contribuito a far scendere i tassi di interesse praticati dalle banche nella prima parte del decennio scorso a livelli mai toccati nella storia recente del nostro Paese. Infatti, se tra il 1991 e il 2001 i tassi medi applicati dagli istituti di credito al settore privato si attestavano all’11,2%, tra il 2002 e il 2012 sono scesi al 5,5%. Questa opportunità ha spinto moltissime famiglie a indebitarsi attraverso l’accensione di un mutuo per l’acquisto della prima o della seconda casa, almeno fino all’inizio della crisi".



E’ questo il giudizio del segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi a proposito dell’andamento dell’esposizione bancaria delle famiglie negli ultimi dieci anni. Se nel 2002 gli impieghi bancari per ciascuna famiglia italiana ammontavano mediamente a 8.312 euro, 10 anni dopo l’esposizione bancaria ha raggiunto la soglia dei 20mila euro (precisamente 19.916 euro). In questo decennio la variazione percentuale ha visto un rialzo del 139,6%, mentre l’incremento in termini assoluti è stato di 11.604 euro. Nel frattempo, tra il 2002 e il 2012 l’inflazione è aumentata del 25,4%.



La distribuzione geografica del debito

Al 31 ottobre 2012, le famiglie più in rosso risultano quelle residenti nella provincia di Roma, con un debito bancario medio pari a 29.353 euro (+155,4% rispetto a dieci anni prima). Al secondo posto di questa particolare graduatoria troviamo i nuclei familiari in provincia di Milano, con 28.472 euro (+161,2% rispetto al 2002), mentre all’ultimo gradino del podio si piazzano le famiglie di Lodi, con 28.351 euro (+174,6%). In coda alla classifica troviamo invece le famiglie della provincia di Vibo Valentia, con 9.154 euro di debito, dell’Ogliastra, con 8.623 euro di esposizione e di Enna, con un rosso di 8.586 euro.



“Al di là dei risultati emersi da questa analisi – commenta Bortolussi - la dimensione e l’andamento del debito privato sono molto importanti in economia. Per molti studiosi le oscillazioni dello spread risentono maggiormente della quantità e del trend del debito privato e di quello estero che non dall’andamento del debito pubblico".