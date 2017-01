foto Dal Web

00:55

- Il colosso degli asset manager BlackRock ha lanciato un'offerta da 80 milioni di dollari per acquistare titoli Twitter dai dipendenti che non hanno avuto modo di esercitare le loro stock option dall'ultima raccolta fondi di Twitter nell'autunno 2011. Un'offerta, quella di BlackRock, che valuta Twitter più di 9 miliardi di dollari, il 10% in più rispetto al 2011. Lo riporta il Financial Times.