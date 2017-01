foto Ansa

- Mario Monti interviene nel dibattito sulla privatizzazione delle società di gestione dell'acqua e dice: "Io non sono a priori a favore delle privatizzazioni e non sono a favore di liberalizzazioni con l'accetta". "Si tratta di vedere come assicurare la disponibilità di quel bene, se possibile gratuito - spiega Monti -. Se questo non funziona, al prezzo più basso possibile".