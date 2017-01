foto Ap/Lapresse

18:07

- Chiusura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso lo 0,16% a 17.726 punti e il Ftse All Share lo 0,21% a 18.711 punti. Maglia nera del listino assegnata a Pirelli (-3,3%). Rimbalza con forza il titolo Mps e chiude la seduta con un rialzo dell'11,36% a 0,259 euro, recuperando parzialmente la perdita di circa il 20% accumulata nelle tre precedenti sedute. Sul titolo scambi da capogiro, quasi 1,42 miliardi di pezzi, pari al 12% circa del capitale.