Caso Mps, l'assemblea approva i Monti-bond

17:51 - Gli azionisti di Mps hanno dato l'ok agli aiuti di Stato attraverso i cosiddetti Monti-bond da 3,9 miliardi di euro. Oltre il 98% dei presenti in sala ha votato per l'operazione dopo oltre sette ore di assemblea. A partecipare sono stati 370 soci in rappresentanza di 942 aventi diritto, pari al 53,77% del capitale e l'ok è arrivato dal 98,75% dei presenti, pari al 52,11% del totale. Il Cda è stato delegato a procedere con la ricapitalizzazione.

L'aumento del capitale sociale fino a 6,5 miliardi servono come garanzia per poter ottenere gli aiuti di Stato attraverso la sottoscrizione dei cosiddetti Monti-bond, su cui la banca pagherà un interesse crescente a partire dal 9%.



Dopo l'assemblea fiume, la banca senese ha fatto dunque un altro passo verso il completamento dell'iter che le consentirà di ottenere dallo Stato 3,9 miliardi che servono a portare il patrimonio al livello richiesto dall'autorità bancaria europea (Eba).



Ora servirà il via libera del Tesoro con il parere favorevole della Banca d'Italia e poi sarà la Ue a dover vagliare la solidità del piano di ristrutturazione con cui la banca conta di ripagare questi aiuti.



I 6,5 miliardi servono per 4,5 miliardi a coprire il fabbisogno di Monti-bond, inizialmente sottoscritti per 3,9 miliardi e che potrebbero essere ulteriormente emessi e altri 2 miliardi per pagare gli interessi.



Il titolo vola in Borsa: +11,36%

Piazza Affari ha apprezzato la decisione dell'istituto. Mps in Borsa ha chiuso la seduta con un rialzo dell'11,36% a 0,259 euro, recuperando parzialmente la perdita di circa il 20% accumulata nelle tre precedenti sedute. Sul titolo scambi da capogiro, quasi 1,42 miliardi di pezzi, pari al 12% circa del capitale. BF



Viola: "Nulla da scoprire"

In precedenza l'a.d. della banca, Fabrizio Viola, aveva rassicurato gli azionisti sul fatto che non vi fossero altri segreti. "A nostra conoscenza non ci sono altre cassaforti da aprire al Montepaschi. Per poter dire la parole fine occorre terminare il lavoro. L'obiettivo è chiudere entro primi dieci giorni di febbraio. Ancora un po' di prudenza ci vuole". "Per la distribuzione di dividendi vedremo di volta in volta", ha poi risposto a chi gli chiedeva come cambierà la politica di remunerazione



"Non abbiamo derivati puri"

"Le analisi sono ancora in corso. Un dato di fatto è che sono non si tratta tecnicamente di derivati, è bene sottolinearlo. "Si tratta di contratti - ha detto Viola - pronti contro termine di lunghissimo termine e quindi il livello di rischio è molto più contenuto dei derivati. Hanno dei problemi ma per lo meno non si portano dietro quei rischi di variazione dei valori come un derivato puro. E' un problema che non abbiamo".



Stop alle sponsorizzazioni nel calcio e nel basket

Il nuovo corso dell'istituto si farà sentire anche sulle tradizionali sponsorizzazioni nel basket e nel calcio. "Il 30 giugno scade la sponsorizzazione al Siena Calcio e l'intenzione è di non prolungare il contratto", ha spiegato Viola, precisando che "la riduzione delle sponsorizzazioni sportive rientra nel piano di riduzione dei costi: per questo anche il contratto con il basket che scade a giugno 2014 verrà ridotto".



Un socio ha poi anche invocato l'emiro

"Sarei contento che venisse a Siena un emiro cui magari dedicare un palio straordinario per Maometto". Così Giampiero Maccari, socio ed ex dipendente di Banca Monte dei Paschi, dopo aver criticato la gestione di Giuseppe Mussari e chiesto nuovi soci per la banca. "Se fate questo bilancio - ha detto poi rivolgendosi ad Alessandro Profumo e all'a.d. Fabrizio Viola a proposito del ritorno all'utile nel 2015 - io vi offro anche una cena". "Prenoti già il ristorante", gli ha replicato Profumo.



Scompare tablet, Profumo: "Non è colpa della banca..."

Un tablet che scompare durante l'assemblea del Montepaschi e l'argomento tiene banco tra il povero derubato e il presidente dell'istituto, Alessandro Profumo. L'accaduto, capitato al piccolo azionista Romolo Semplici, è stato denunciato da lui stesso aprendo il proprio intervento in assemblea. "Presidente, sono stato derubato del mio tablet - ha detto. - E' uno scandalo che accada proprio qui e la dice lunga su questa banca". Immediata la risposta di Profumo: "Mi spiace, ma questa non è colpa della banca ma dei suoi soci".



Mancini contestato in assemblea

Il presidente della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, Gabriello Mancini, è stato contestato a più riprese dai soci. L'azionista di riferimento, rivolgendosi agli oltre 200 presenti, ha però reagito: "Non mi zittite, tanto il mio intervento lo leggo tutto, non chiedo approvazione ma solo un po' di educazione". Poi a un socio che continuava a contestarlo: "Chetati".