14:57

- Il presidente della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, Gabriello Mancini, è stato contestato a più riprese dai soci della banca Mps nel corso del suo intervento in assemblea. L'azionista di riferimento, rivolgendosi agli oltre 200 presenti, ha però reagito: "Non mi zittite, tanto il mio intervento lo leggo tutto, non chiedo approvazione ma solo un po' di educazione". Poi a un socio che continuava a contestarlo: "Chetati".