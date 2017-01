foto Ap/Lapresse Correlati Tutte le voci del nuovo redditometro

13:24

- "Ogni volta che l'Agenzia delle Entrate cerca di fare passi avanti, il partito degli evasori frappone ostacoli". Non usa mezzi termini il direttore delle Entrate, Attilio Befera, parlando del redditometro e di chi "rema contro" il nuovo strumento. Poi, in merito alle polemiche, spiega che "non facciamo controlli di massa, l'operazione redditometro è limitata all'evasione sfacciata".