foto Ap/Lapresse

09:39

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari, in linea con quanto accade sulle altre piazze azionarie europee, invertendo così il trend della vigilia. I mercati del Vecchio Continente appaiono insensibili al balzo degli indici nipponici, caratterizzati dal segno più da 11 settimane. Con i primi scambi il Ftse Mib arretra dello 0,14% a 17.733 punti. Segno meno per Pirelli (-1,94%), Eni (-0,88%) e Fiat (-0,82%).