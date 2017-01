"Mussari è un incompetente, lo hanno messo lì a fare il linoleum: stanno vendendo una banca del 1500 al mercato", ha detto ancora Grillo."A Beppe Grillo dico sono persona che un minimo capisco il mestiere: l'ho fatto per tanti anni e sono stato ritenuto adatto dall'assemblea del Monte. Farò di tutto per consentire a Grillo di ricredersi", ha replicato il presidente di Mps, Alessandro Profumo, rispondendo a chi gli chiedeva cosa volesse rispondere a Beppe Grillo che lo aveva definito "inadatto" a presiedere la banca."Il Pd c'entra in questa vicenda" perché "ha sempre avuto molta influenza sulla banca e sulla vita politica" di Siena. Così Mario Monti, ai microfoni di 'Radio Anch'io' a proposito della vicenda Monte dei Paschi di Siena. "Io - ha però aggiunto il leader di Scelta Civica - non sono qui per attaccare Bersani, ma il fenomeno storico della commistione fra banca e politica che va ulteriormente sradicato" perché è una "brutta bestia". Poi, ha concluso, "lascio ai politici" il compito di "puntarsi il dito" l'uno contro l'altro.Immediata la replica del segretario del Partito democratico. Monti "trova un difetto al Pd tutti i giorni, mentre per un anno non ne ho mai sentiti...".Dopo qualche ora il leader di Scelta Civica è tornato su quanto detto in mattinata: "Mi hanno chiesto se ci sono delle commistioni fra banca e politica e ho detto 'certo è una vita che lo dico'. E poi mi hanno chiesto: 'il Pd ha influenza in quella zona?' e io ho detto sì. Ma non è che ho additato un colpevole". Comunque, ha detto Monti, in campagna elettorale "d'ora in poi non citerò più nessuno".Al premier arriva la replica del leader di Sel Nichi Vendola: "E' sgradevole - dice - sentire che Monti dà lezioni al Pd di buona finanza" sulla questione Mps, "farebbe bene a tacere". Vendola ha poi sottolineato che per anni il centrosinistra ha denunciato i rischi "della finanza dei derivati e non ha mai avuto in Monti un interlocutore attento".Il segretario della Lega, Roberto Maroni, è convinto che nella vicenda Mps ci sia "puzza di tangenti come scrivono i giornali. E credo che il governo debba procedere al commissariamento della banca, se viene accertata la tangente, visto che ci ha messo 4 miliardi di euro, per procedere a risanamento e vendita".Sul caso interviene anche Bruxelles tramite un portavoce che annuncia: "Siamo in contatto con le autorità italiane sulla situazione perché abbiamo preso una decisione che approva gli aiuti e aspettiamo un piano di ristrutturazione entro sei mesi sulla base del quale daremo il via libera definitivo al salvataggio"."I 4 miliardi di Imu vanno allo stato e ci restano", nel caso di Monte dei Paschi di Siena "non si tratta di 3,9 miliardi, ma di soldi che verranno rimborsati e con alto tasso di interesse. E non sono 3,9 miliardi, ma due miliardi perché per il resto sono rimborsi dei precedenti Tremonti-bonds". Lo ha detto Mario Monti cercando di tranquillizzare i cittadini. Per il leader di Scelta Civica, insomma, "cade qualsiasi parallelismo con l'Imu"."Non è ancora possibile fornire dati puntuali e aggiornati" in merito allo stato dell'arte della situazione derivati. Lo ha detto il presidente di Mps, Alessandro Profumo in assemblea, precisando che la banca sta ancora lavorando all'esame dell'esposizione portafoglio titoli e derivati. "Ricordo che ci lavorano 31mila persone e che la banca ha sei milioni di clienti. La situazione è completamente sotto controllo", ha detto anocra prima di iniziare a dare la parola agli iscritti per intervenire.Poi, rispondendo a un piccolo azionista, ha assicurato: "Chi conosce il sottoscritto, e l'amministratore delegato Fabrizio Viola, sa che siamo completamente autonomi dalla politica", senza ingerenze nella gestione della banca.Su Mps "sbaglia chi adombra mancanza di supervisione" da parte della Banca d'Italia, che "non ha nulla da nascondere". Così - secondo Bloomberg che cita Cnbc - il governatore di Bankitalia Ignazio Visco interviene sullo scandalo dell'istituto senese.Palazzo Koch, continua Visco, "è un organo di vigilanza, non è la polizia delle banche. Non fa un'azione di polizia, cura la sana e prudente gestione laddove la gestione sembra imprudente interviene. La posizione della Banca d'Italia è quella che bisognerà accertare le eventuali responsabilità individuali"."Il Pd locale si è assunto la responsabilità di interrompere un circuito chiuso che ha portato gravi danni alla banca. Le responsabilità vanno individuate nel management Mps", ha detto il responsabile economico Pd Stefano Fassina a proposito della vicenda Mps.Sullo scandalo della Banca Monte dei Paschi di Siena è intervenuto ieri anche il premier dimissionario Mario Monti: " Non è in questione il tema dei controlli ". E' ora "importante sottrarre la tematica dell'Mps dalla confusione che è stata creata per evidenti ragioni". "Il ministro dell'Economia Grilli - ha assicurato - è a disposizione" per chiarire l'intera questione in Parlamento."Chiedo l'immediata nazionalizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e il licenziamento di tutto l'attuale management". Lo ha detto Giampiero Samorì, leader del Mir, arrivando all'assemblea di Bmps. "Sono titolare di poche azioni, sono già venuto qui per proseguire la mia battaglia contro l'ad Fabrizio Viola e tutta l'oligarchia bancaria", ha proseguito, ribadendo che per lui Mps deve tornare a fare utili ed essere "propulsore" di tutta l'economia italiana."Il governo dei banchieri e la sua maggioranza hanno aiutato le banche e bastonato gli onesti cittadini. E il senatore Monti assolve il suo esecutivo da ogni responsabilità nella torbida vicenda dell'Mps, diventa poco credibile per non dire ridicolo". Lo scrive Antonio Ingroia sul suo blog. Secondo il leader di Rivoluzione civile, "nessuno è innocente. Il governo ha chiuso gli occhi invece di vigilare. I politici della maggioranza che hanno sostenuto Monti, Pd, Pdl e Udc, hanno permesso e coperto tutto per difendere i propri interessi".