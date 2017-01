Apple crolla a Wall Street, -12,36%

- Chiusura debole per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,34% a 13.825,33 punti, il Nasdaq perde lo 0,74% a 3.130,38 punti mentre lo S&P 500 è invariato (+0,01%) a 1.494,33 punti. Apple chiude la giornata in forte calo. I titoli di Cupertino perdono il 12,36% a 450,47 dollari per azione.

Apple affonda sulla scia di una trimestrale deludente che non ha spazzato via i timori degli analisti sul futuro della società alla luce della crescita piu' lenta dei profitti dal 2009 e dall'aumento più debole delle vendite degli ultimi 14 mesi.

Ma anche considerato che, al momento, non ci sono indiscrezioni sulla possibilità del lancio di nuovi prodotti per il prossimo trimestre. Secondo alcuni osservatori Apple e' vittima del suo stesso successo: nonostante le vendite record di iPhone e iPad, la società non e' riuscita a rassicurare gli analisti. E ora rischia, se la parabola al ribasso dovesse continuare, di perdere il titolo di societa' con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo, piu' grande di Exxon Mobil.

Dai picchi di settembre i titoli Apple sono in calo di oltre il 27%, con Cupertino che ha bruciato circa 190 miliardi di dollari. Apple ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale con un utile netto di 13,1 miliardi di dollari, quasi invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi sono saliti del 18% a 54,5 miliardi di dollari. Per il secondo trimestre dell'anno fiscale, Apple stima ricavi per 41-43 miliardi di dollari e un margine lordo fra il 37,5% e il 38,5%.

Alla fine del secondo trimestre Apple ha una liquidità di 137,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 121 miliardi della fine del trimestre precedente, chiusosi in settembre: una cifra molto elevata da attirare le critiche di alcuni analisti, secondo le quali Apple è ''arrogante'' nel mantenere tale liquidità senza valutare un piano di buy back o un dividendo più alto per gli analisti.