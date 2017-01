foto Ap/Lapresse

17:54

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,01% a 17.756 punti. Nuovo scivolone per Mps: il titolo cede l'8,19% a 0,23 euro e porta le perdite delle ultime tre sedute a oltre il 20%. Record di scambi, con 821 milioni di pezzi trattati, pari al 7% del capitale, contro il 6% della vigilia e al 5% di martedì.