Fisco, nel 2012 scoperti 8mila evasori totali

foto Ansa 15:15 - Nel 2012 la guardia di finanza ha scoperto 8.617 evasori totali, soggetti completamente sconosciuti al fisco che hanno nascosto redditi per 22,7 miliardi. Il dato contenuto nel bilancio di un anno di attività delle Fiamme gialle dal quale emerge che complessivamente sono stati nascosti al fisco redditi per 56,1 miliardi (tra evasori totali, internazionali e altri fenomeni). Nel dossier emerge anche che uno scontrino su tre è irregolare. - Nel 2012 la guardia di finanza ha scoperto 8.617 evasori totali, soggetti completamente sconosciuti al fisco che hanno nascosto redditi per 22,7 miliardi. Il dato contenuto nel bilancio di un anno di attività delle Fiamme gialle dal quale emerge che complessivamente sono stati nascosti al fisco redditi per 56,1 miliardi (tra evasori totali, internazionali e altri fenomeni). Nel dossier emerge anche che uno scontrino su tre è irregolare.

Nell'anno appena concluso sono anche stati sequestrati ai responsabili di reati fiscali beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per un valore di oltre un miliardo. Inoltre i militari hanno denunciato 11.769 responsabili di frodi e reati fiscali, principalmente per aver emesso fatture false (5.836 violazioni), per non aver versato l'Iva (519 casi), per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi (2.579 violazioni), per aver distrutto o occultato la contabilità (2.220 casi).



Evasori internazionali

Sul fronte dell'evasione fiscale internazionale, a finire sotto la lente sono stati principalmente i trasferimenti di "comodo" delle residenze di persone e società nei paradisi fiscali, lo spostamento all'estero di capitali per non pagare le tasse in Italia mediante atti negoziali ed operazioni di ristrutturazione societaria formalmente ineccepibili o operazioni di "transfer pricing". Tutte operazioni che hanno consentito di nascondere 17,1 miliardi. L'attività di contrasto alle frodi carosello (false transazioni commerciali estero-Italia), invece, ha consentito di individuare 1,7 miliardi di Iva evasa.



Lavoratori in nero

L'attenzione della guardia di finanza, infine, si è concentrata anche sul contrasto al lavoro nero: sono stati scoperti 16.233 lavoratori completamente in nero e 13.837 irregolari, impiegati da 6.655 datori di lavoro.