- "La situazione del Monte dei Paschi di Siena non è una novità, non è un fulmine a ciel sereno. Conoscevamo le problematicità già da un anno". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli. "Non ho evidenza di problemi in altre banche. I controlli sono di competenza di Banca d'Italia", ha poi precisato. I vertici dell'istituto sono accusati di aver sottoscritto contratti "spregiudicati" che potrebbero generare grosse perdite.