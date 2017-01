Gdf: "56 mld di ricavi non dichiarati nel 2012"

foto Ansa

23:33

- Nel 2012 la Guardia di finanza ha scoperto ricavi non dichiarati e costi non deducibili per 56,1 miliardi, 6 in più dello scorso anno, mentre sono 8.617 gli evasori totali scoperti, persone sconosciute al fisco che hanno occultato 22,7 miliardi. Inoltre ci sono ben 160 indagini aperte nei confronti di enti pubblici, amministrazioni locali e società partecipate per frodi e distrazione di fondi pubblici.