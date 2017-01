foto Dal Web

18:05

- La Borsa di Milano chiude in calo la seduta di mercoledì, con il Ftse Mib che cede lo 0,77% a 17.579 punti. Ancora una giornata da brivido per Mps che in due sedute ha perso quasi il 14%. La banca, travolta dallo scandalo derivati, ha ceduto oggi l'8,43% a 0,25 euro. Sempre vorticoso il volume di scambi con 693 milioni di pezzi passati di mano (più del doppio rispetto alla media dell'ultimo mese) pari a quasi il 6% del capitale.