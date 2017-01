foto LaPresse Correlati Squinzi: contro la crisi serve una terapia d'urto 19:13 - Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita sull'Italia. Il Pil è atteso in calo dell'1% quest'anno. Invariato il dato per il 2014, quando l'economia italiana si espanderà dello 0,5%. Anche nell'area euro la crescita nel 2013 si contrarrà: stime riviste al ribasso da +0,2% a -0,2%. Lagarde: "In dodici mesi, o la va o la spacca". Monti assicura: "Gli effetti delle riforme arriveranno, serve tempo". - Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita sull'Italia. Il Pil è atteso in calo dell'1% quest'anno. Invariato il dato per il 2014, quando l'economia italiana si espanderà dello 0,5%. Anche nell'area euro la crescita nel 2013 si contrarrà: stime riviste al ribasso da +0,2% a -0,2%. Lagarde: "In dodici mesi, o la va o la spacca". Monti assicura: "Gli effetti delle riforme arriveranno, serve tempo".

Monti: "Ho fiducia nel futuro dell'Italia"

"La revisione al ribasso delle stime sull'economia italiana nel 2013 riflette quella delle altre economie della zona euro e di altre economie avanzate come Usa e il Giappone. Non ci consola, ma ci spinge a concentrarci sulla ripresa". Con queste parole il premier Mario Monti commenta i numeri diffusi oggi dall'Fmi. E precisa che è indispensabile tener "ben conto che le riforme attuate necessitano di tempo per mostrare i loro effetti".



Il premier, intervenuto al World Economic Forum di Davos, aggiunge inoltre: "Vi spiego perché sono fiducioso sul futuro dell'italia" e inizia un lungo elenco delle decisioni prese, dalle pensioni ai conti pubblici, concludendo che "l'Italia è un Paese molto diverso da un anno fa". E avverte che "per ogni Paese le riforme sono un processo che non finisce, anche per la Germania come dimostra l'azione della Merkel".



Lagarde: "Ripresa debole, nel 2013 o la va o la spacca"

"Abbiamo evitato il collasso - dice il direttore generale del Fondo Christine Lagarde - ma dobbiamo evitare ricadute. Il 2013 sarà l'anno del 'o la va o la spacca'". La Lagarde ha inoltre sottolineato che la ripresa economica è ancora debole e l'incertezza rimane elevata.



"In Italia provvedimenti dolorosi, ma necessari"

In Italia si sono dovute prendere decisioni dolorose "ma il Paese non aveva scelta". Così il capo economista dell'Fmi, Olivier Blanchard, ha commentato le manovre di risanamento dei conti messe in atto sia dal governo Berlusconi sia dal governo Monti. "L'Italia era sotto un'enorme pressione dei mercati", ma ora "il mercato ha ripreso fiducia e lo spread è sceso".



I numeri dei principali Paesi Ue

In frenata le stime di crescita anche per la Germania: per Berlino l'Fmi vede infatti un Pil in aumento dello 0,6% nel 2013 (-0,3 punti rispetto a ottobre). Migliorano invece le previsioni per il 2014, con un +1,4%, per uno 0,1% rispetto a ottobre. Quanto alla Francia, si stima una crescita dello 0,3% quest'anno (-0,1 punti) e un'accelerazione dello 0,9% (-0,2 punti) nel 2014. L'economia spagnola si contrarrà dell'1,5% nel 2013 (-0,1 punti) e crescerà dello 0,8% nel 2014 (-0,2 punti).



Eurolandia, ancora un anno in rosso

La situazione economica peggiorerà nel complesso anche nell'intera area euro, dove il Pil si contrarrà anche nel 2013, dopo il -0,4% del 2012: gli esperti di Washington parlano infatti di un ribasso dello 0,2% contro la stima precedente pari a +0,2%. Il segno ritornerà positivo soltanto nel 2014, quando il Pil si espanderà dell'1% (-0,1% rispetto ai numeri di ottobre).



Blanchard: ottimismo sì, ma senza illusioni

Numeri che il capo economista dell'Fmi Olivier Blanchard legge così: "L'ottimismo è nell'aria, soprattutto nei mercati finanziari. I rischi acuti sono diminuiti ma non bisogna farsi illusioni: restano sfide considerevoli davanti a noi. La ripresa è lenta".



"Crisi finanziaria, restano le incertezze"

"L'Fmi ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'area euro, che dovrebbe contrarsi leggermente nel 2013 - dicono ancora gli esperti di Washington -. Anche se le azioni politiche hanno ridotto i rischi e migliorato le condizioni finanziarie per i governi e le banche nelle economie periferiche, queste non si sono ancora tradotte in un miglioramento delle condizioni di finanziamento per il settore privato. Le continue incertezze sulla soluzione ultima della crisi finanziaria globale, nonostante i progressi, potrebbero mitigare le prospettive per l'area".



"Recessione, la sfida riguarda Spagna e Italia"

"Restano sfide elevate per i Paesi della periferia dell'area euro, con un altro anno di recessione in Spagna e in Italia - riprende Blanchard -. In Europa si registrano progressi su vari fronti ma la ripresa è ancora ostacolata dalla necessità del risanamento dei conti e dalle criticità del settore finanziario". Il capo economista Fmi sottolinea poi che i tassi di interesse sono ancora troppo alti e conclude: "L'attuazione delle decisioni prese resta essenziale in Europa".



Economia mondiale, giù le stime

E ancora, il Fondo monetario riduce le stime di crescita anche per l'economia mondiale, con una previsione di un aumento del 3,5% per il 2013, cioè lo 0,1% in meno rispetto alle previsioni di ottobre. Per il 2014 si vede un miglioramento del 4,1%, lo 0,1% in meno rispetto alle stime precedenti.



Ripresa in vista, ma rischi in agguato

La crescita economica globale è più graduale di quanto previsto in ottobre e restano rischi al ribasso significativi che richiedono un'azione urgente da parte delle autorità, dicono ancora gli esperti dell'Fmi nell'aggiornamento del World Economic Outlook. I rischi identificati dal Fondo includono nuove battute d'arresto nell'area euro e pericolo legati a un eccessivo risanamento fiscale di breve termine negli Stati Uniti.



Cina motore del pianeta, Pil Usa in crescita

Se la Cina si conferma il motore dell'economia mondiale, con il Pil di Pechino che crescerà quest'anno dell'8,2% per poi accelerare ulteriormente all'8,5% nel 2014 (stime invariate), per gli Stati Uniti il Fondo stima una crescita del 2% nel 2013 (-0,1 punti rispetto a ottobre) e un +3% per l'anno successivo