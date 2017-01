foto Ansa 16:50 - Fine del monopolio di Alitalia sul collegamento Milano-Roma. Il Consiglio di Stato ha infatti bocciato il ricorso della compagnia di bandiera contro la decisione di cedere alcuni slot a EasyJet sulla tratta Linate-Fiumicino. - Fine del monopolio di Alitalia sul collegamento Milano-Roma. Il Consiglio di Stato ha infatti bocciato il ricorso della compagnia di bandiera contro la decisione di cedere alcuni slot a EasyJet sulla tratta Linate-Fiumicino.

Alitalia aveva fatto ricorso contro un provvedimento dell'Antitrust relativo alla posizione di monopolio della compagnia sulla rotta Milano Linate-Roma. In via cautelativa il Consiglio di Stato aveva sospeso, il 19 novembre scorso, la sentenza di primo grado con cui il Tar del Lazio chiedeva la cessione degli slot.



Ieri i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno discusso il caso in udienza pubblica. E oggi, tenendo conto che l'Antitrust ''ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo'' - come riportato nel provvedimento - la decisione dei giudici amministrativi è stata resa nota. Le motivazioni della sentenza saranno, invece, comunicate successivamente.