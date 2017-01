foto LaPresse Correlati Esodati, ancora in 150mila senza copertura

Fmi taglia stime di crescita 16:20 - "Riconquistare la crescita, creare lavoro, rimettere al centro le imprese". Lo ribadisce il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, presentando le proposte che viale dell'Astronomia suggerisce alla politica. "Serve - dice - per restituire ai giovani un futuro". Confindustria "propone una terapia d'urto basata su una forte discontinuità col passato". Nel suo intervento, Squinzi ha poi criticato la riforma del lavoro, definendola "insufficiente". - "Riconquistare la crescita, creare lavoro, rimettere al centro le imprese". Lo ribadisce il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, presentando le proposte che viale dell'Astronomia suggerisce alla politica. "Serve - dice - per restituire ai giovani un futuro". Confindustria "propone una terapia d'urto basata su una forte discontinuità col passato". Nel suo intervento, Squinzi ha poi criticato la riforma del lavoro, definendola "insufficiente".

"Dobbiamo riconquistare la crescita, creare lavoro, rimettere al centro le imprese", avverte il presidente di Confindustria presentando le proposte che viale dell'Astronomia lancia alla politica. Serve "per ridare fiducia agli italiani, per restituire i nostri giovani un futuro di progresso e di crescita".



Confindustria, spiega Squinzi, "propone una terapia d'urto vera e propria basata su una forte discontinuità con le pratiche su cui ci siamo adagiati negli ultimi 15 anni".



Bocciata la riforma del lavoro

"Riteniamo che la riforma del lavoro non sia stata sufficiente ad una vera liberalizzazione del mercato del lavoro e ad una sua vera flessibilizzazione", dice Squinzi. "Il prossimo governo dovrà portarci più in linea con quanto fatto negli altri Paesi europei", chiede il leader degli industriali.