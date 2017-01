foto Ansa Correlati Caso Mps, Mussari lascia la presidenza dell'Abi

Il titolo Mps in tempo reale 19:58 - Crolla in Borsa Mps: il titolo perde l'8,43%, a 0,25 euro, dopo aver ceduto ieri il 5,7%. Le notizie di rischiose operazioni strutturate realizzate dall'istituto senese e di una conseguente perdita di almeno 220 milioni di euro avevano avuto un impatto negativo sul titolo già nella seduta di ieri (-5,7%). Ma secondo l'agenzia Reuters che cita un broker estero, le perdite potrebbero essere di 2 miliardi.

Anche oggi è stato vorticoso il volume di scambi con 693 milioni di pezzi passati di mano (più del doppio rispetto alla media dell'ultimo mese) pari a quasi il 6% del capitale.



L'a.d. Viola: "Non temiamo scalate"

"Non ho elementi per dare una risposta, al momento direi di no". Così l'amministratore delegato di Mps, Fabrizio Viola, risponde a SkyTg24 a proposito dell'ipotesi di una scalata da parte di terzi. Il banchiere ha poi precisato che il management e i dipendenti sono ora impegnati a combattere "una battaglia molto dura per uscire da questa situazione".



"Ovviamente - ha aggiunto - la banca si impegna al rimborso fino all'ultimo euro di questo prestito su un orizzonte temporale a medio termine. Devo dire che in relazione a tutto ciò per lo Stato si tratta di un investimento finanziario e non di una spesa, peraltro un investimento con un buon rendimento superiore al costo medio che lo Stato paga per il suo debito pubblico".



E in una nota emessa dai vertici di Mps, su richiesta della Consob, si legge che "Monte dei Paschi ritiene che la banca sia in condizioni di assorbire dal punto di vista patrimoniale, le conseguenze delle scelte finanziarie, contabili e gestionali" relative ai derivati delle operazioni Alexandria, Santorini, e Nota Italia.



Bersani: il Pd non ha alcuna reponsabilità

"Nessuna responsabilità del Pd, per l'amor di Dio... Il Pd fa il Pd e le banche fanno le banche". Così Pierluigi Bersani, arrivando ad Albano Laziale per il tour elettorale, ha risposto ad alcune domande su eventuali responsabilità del partito nel caso Mps e sulle conseguenti dimissioni del presidente di Abi, Mussari.



Fondazione verso azione di responsabilità

La Fondazione Montepaschi di Siena presieduta da Gabriello Mancini ha fatto valuterà un'eventuale azione di responsabilità ai danni della precedente gestione per lo scandalo derivati che ha travolto l'istituto. E' quanto si apprende da fonti vicine all'ente, primo azionista della banca senese. In particolare, l'azione verrà valutata non appena saranno disponibili tutti gli elementi e la dinamica dei fatti nonchè l'effettivo impatto sui conti della banca, viene precisato. Un'analisi puntuale sullo stato dell'arte dell'esposizione su strumenti "tossici" sarà fornito alle Autorità di vigilanza e al mercato entro metà febbraio, in occasione del Cda chiamato a esaminare la struttura del portafoglio titoli e derivati.



Il "bubbone" Alexandria

Fra le operazioni strutturate alla base del caos di questi giorni c'è Alexandria, stipulata con Nomura nel 2009 e che porterà una perdita in bilancio di almeno 220 milioni di euro. La banca giapponese ha comunicato che l'operazione "era stata rivista e approvata prima della sua esecuzione al massimo livello in Mps, incluso il cda e il presidente Mussari". In una successiva nota diffusa da Monte Paschi aveva affermato che "non risulta" che l'operazione sia stata sottoposta all'approvazione del consiglio.



Secondo Monte Paschi, l'analisi su Alexandria è in fase di completamento e il dossier potrebbe essere presentato al cda della banca entro metà febbraio. Nella seduta il cda, scrive, potrà adottare "ogni misura necessaria per assicurare, anche retrospettivamente, la corretta rappresentazione contabile delle operazioni in oggetto". Monte Paschi sembra aprire dunque alla possibilità di riscrivere i bilanci degli scorsi anni.



Bankitalia: "Mps ci ha nascosto i documenti"

"La vera natura di alcune operazioni riguardanti il Monte dei Paschi di Siena riportate dalla stampa è emersa solo di recente, a seguito del rinvenimento di documenti tenuti celati all'Autorità di Vigilanza e portati alla luce dalla nuova dirigenza di Mps". E' quanto afferma la Banca d'Italia in una nota.