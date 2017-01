foto Ap/Lapresse

09:28

- Piazza Affari avvia le contrattazioni in lieve rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,17% attestandosi a quota 17.731 punti. Nel listino spicca la situazione di Mps, travolta dallo scandalo derivati: il titolo della banca senese è stato sospeso segnando un teorico -9%. Per quanto riguarda le altre piazze europee, apertura invariata per Francoforte, Parigi e Londra in rialzo dello 0,1%.