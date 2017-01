Caso Mps, Mussari lascia la presidenza dell'Abi

foto Ansa 21:50 - Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, si è dimesso dal vertice dell'Associazione bancaria italiana. Le dimissioni, in una lettera al vicepresidente vicario Camillo Venesi, sono arrivate in seguito alle polemiche sulla gestione del Monte dei Paschi di Siena e dopo le notizie di stampa sull'operazione in derivati, denominata "Alexandria". - Il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, si è dimesso dal vertice dell'Associazione bancaria italiana. Le dimissioni, in una lettera al vicepresidente vicario Camillo Venesi, sono arrivate in seguito alle polemiche sulla gestione del Monte dei Paschi di Siena e dopo le notizie di stampa sull'operazione in derivati, denominata "Alexandria".

Nella missiva Mussari dice di "non voler recare alcun nocumento anche indiretto all'associazione" e non fa nessun riferimento diretto alle vicende di operazioni finanziarie fatte durante la sua gestione di presidente della Banca Mps, ma si dice comunque "convinto di aver sempre operato nel rispetto del nostro ordinamento".



In questi tre anni, prosegue, "ho cercato di servire l'associazione mettendo a disposizione tutte le energie fisiche e intellettuali di cui disponevo, usufruendo dell'insostituibile contributo della direzione e di tutti i dipendenti dell'Associazione". Mussari conclude con un ringraziamento a "tutti i membri del comitato esecutivo e del consiglio per la fiducia accordatami e per il loro pieno supporto di cui ho sempre goduto. Rappresentare le banche in Italia nell'ottica di perseguire l'interesse generale del Paese è stato per me un grande onore".