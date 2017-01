foto LaPresse

15:57

- La Borsa di New York apre in positivo, con il Dow Jones a +0,23% a 13.675 punti e il Nasdaq a +0,01% a 3.134. Tra i titoli, spiccano i guadagni di Apple, a +1,18% alla vigilia della trimestrale. Si attendono infatti dati record per le vendite dell'iPhone e un aumento dei ricavi durante le festività natalizie.