foto Ap/Lapresse

09:31

- Piazza Affari avvia le contrattazioni senza variazioni rispetto alla seduta precedente, con il Ftse Mib fermo a 17.631 punti. In fondo al listino il Monte dei Paschi, dopo nuove indiscrezioni sulle perdite in derivati, mentre corre Enel Green Power (+1,92%). Partenza in frazionale ribasso sul fronte dei titolo di Stato. Il differenziale tra i Bund e i Btp a dieci anni è indicato a 268 punti rispetto ai 270 di ieri sera.