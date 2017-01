foto LaPresse

- Avvio di seduta in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo(+0,16%) sulle attese per le nuove misure di allentamento monetario che la Bank of Japan (BoJ) dovrebbe annunciare in giornata. Così, l'indice Nikkei sale di 17,36 punti, attestandosi a quota 10.765,10.