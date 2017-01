foto Dal Web

23:52

- Il nuovo presidente dell'Eurogruppo, Jereon Dijsselbloem, subito dopo la nomina ha dichiarato: "Ritengo che l'austerity e conti in pareggio siano importanti per il futuro, perché significano più investimenti e possibilità di crescita. Ma - ha precisato anche - la strada per ottenere conti in ordine è dura".