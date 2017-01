foto Ap/Lapresse 22:11 - I ministri dell'Economia della zona euro hanno nominato l'olandese Jeroen Dijsselbloem presidente dell'Eurogruppo. Lo riferisce il portavoce dell'organismo. Dijsselbloem succede a Jean Claude Juncker. "Ritengo che l'austerity e conti in pareggio siano importanti per il futuro, perché significano più investimenti e possibilità di crescita", ha dichiarato Dijsselbloem sub ito dopo, precisando anche che "la strada per ottenere conti in ordine è dura". - I ministri dell'Economia della zona euro hanno nominato l'olandese Jeroen Dijsselbloem presidente dell'Eurogruppo. Lo riferisce il portavoce dell'organismo. Dijsselbloem succede a Jean Claude Juncker. "Ritengo che l'austerity e conti in pareggio siano importanti per il futuro, perché significano più investimenti e possibilità di crescita", ha dichiarato Dijsselbloem sub ito dopo, precisando anche che "la strada per ottenere conti in ordine è dura".

Il neo presidente ha poi illustrato i punti della propria agenda: completare l'unione bancaria, proseguire la strategia di consolidamento dei conti, creare occupazione.



Jeroen Dijsselbloem ha commentato il voto e in particolare il fatto che il suo nome non abbia avuto l'ok di Madrid: "Mi dispiace che non sia stata una decisione unanime, la Spagna non ha dato motivazioni ma mi ha assicurato collaborazione", ha spiegato.