foto LaPresse

18:00

- Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,44% a 17.631 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un incremento dello 0,45% a 18.622,54 punti. A tenere in territorio positivo la Piazza milanese, in un giorno "fiacco" per la chiusura per festività di Wall Street, è stata principalemente la spinta del gruppo Fiat.